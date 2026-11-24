

أعلنت وزارة السياحة والآثار أن البعثة الأثرية اليونانية التابعة للمعهد الهيليني لبحوث الحضارة السكندرية (HRIAC)، برئاسة الدكتورة كاليوبي ليمينيوس-باباكوستا، وبتمويل من مؤسسة محب قصبجي (وشركة ريلاينس إيجيبت (والتي تعمل في منطقة حدائق الشلالات بالإسكندرية منذ نحو 20 عاماً، تمكنت من الكشف عن أساسات مباني ضخمة من الحجر الجيري داخل الحي الملكي للإسكندرية القديمة والذي يمكن أن يُلقي الضوء على التخطيط العمراني والمعماري لهذا الحي التاريخي.

وذكرت الوزارة - في بيان لها - أن أعمال البعثة أسفرت عن الكشف عن أساسات بناء ضخم، تحيط به أسوار، بالإضافة إلى نفق يمتد أسفل المبنى باتجاه الشمال.

وفور تلقيه تقرير البعثة بنتائج الحفائر، وجّه شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بتشكيل لجنة علمية أثرية متخصصة برئاسة الدكتور أيمن عشماوي، رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري وسيناء والساحل الشمالي بالمجلس الأعلى للآثار، وعضوية نخبة من كبار المتخصصين وأساتذة التاريخ والآثار اليونانية والرومانية بجامعتي الإسكندرية وطنطا، وذلك لمعاينة الموقع، ودراسة العناصر المعمارية المكتشفة، والتحقق من أهميتها التاريخية والأثرية.

وقامت اللجنة العلمية بمعاينة موقع الحفائر وفحص العناصر المعمارية المكتشفة، ورفعت تقريراً بنتائج أعمالها إلى الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والذي عرضه بدوره على وزير السياحة والآثار.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الموقع يقع داخل الحي الملكي للإسكندرية القديمة — أحد أبرز المناطق التاريخية في المدينة — مشيرةً إلى أن أساسات المبنى وأبعاده ذات الشكل المربع تدل على أنه كان يحمل بناءً كبيراً وشاهق الارتفاع. كما أكدت على أهمية الكشف في دراسة طبوغرافية الإسكندرية القديمة وتتبع امتداد الأساسات الضخمة، مما يمثل إضافة كبيرة للدراسات الأثرية الخاصة بالمنشآت التي كانت قائمة في هذه المنطقة.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن طبيعة المبنى وسماته المعمارية تثير احتمالية أن يكون ذا وظيفة جنائزية؛ وفي هذه الحالة، قد يمثل «المقبرة الملكية» التي ذكرت المصادر التاريخية أن الملك بطليموس الرابع فيلوباتور (221–204 ق.م) قد أسسها، والتي أشار إليها الجغرافي والمؤرخ اليوناني القديم سترابو في وصفه للإسكندرية القديمة.

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، على أهمية هذا الكشف والنتائج الأولية التي توصلت إليها اللجنة العلمية، مشيراً إلى أن الاكتشافات الأثرية المتتالية التي تشهدها الإسكندرية تؤكد ما تتمتع به المدينة من تراث أثري وحضاري فريد، وما تزال تحتفظ به من شواهد تاريخية قادرة على كشف جوانب جديدة من تاريخها وتطورها العمراني.

وأشار إلى حرص الوزارة على دعم البعثات الأثرية المصرية والأجنبية على حد سواء، وتعزيز التعاون العلمي مع المؤسسات البحثية والجامعات المتخصصة، بما يسهم في النهوض بالدراسات والبحوث الأثرية، والوصول إلى فهم أكثر دقة للمواقع والمنشآت الأثرية، والحفاظ على التراث الثقافي لمصر.

وقال الدكتور هشام الليثي، أن اللجنة العلمية فحصت نتائج أعمال البعثة والعناصر المكتشفة على أرض الواقع، مشيراً إلى أن استنتاجاتها الأولية تؤكد أهمية الموقع، لاسيما في ظل وقوعه داخل الحي الملكي للإسكندرية القديمة.

وأضاف أن هذا الكشف يفتح آفاقاً جديدة للدراسات الأثرية المتعلقة بالمنشآت الملكية في الإسكندرية خلال العصر البطلمي، مشدداً على أهمية استمرار الأبحاث الأثرية والمعمارية في الموقع للوصول إلى فهم أدق لطبيعة المبنى ووظيفته وعلاقته بالمنشآت المحيطة به.

وأشار الدكتور أيمن عشماوي إلى أنه بناءً على المعاينة والدراسة، وضعت اللجنة العلمية فرضية أولية، مؤكداً أنها لا تزال قيد البحث والدراسة، وأن أعمال الحفائر والبحث مستمرة للتحقق من هوية المبنى ووظيفته بصورة أكثر دقة.

وأضاف أن الكشف يمثل إضافة علمية مهمة لدراسة طبيعة المنشآت التي كانت قائمة في الحي الملكي بالإسكندرية القديمة ووظائفها المعمارية والثقافية المرتبطة بها خلال العصر البطلمي، لافتاً إلى أن المزيد من الحفائر والدراسات الأثرية والمعمارية قد يسفر عن معطيات إضافية حول المبنى والمنشآت المرتبطة به.