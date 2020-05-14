شوبير: رمضان صبحي يريد البقاء في النادي الأهلي ..فيديو

كشف أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق ومقدم البرامج الرياضية، عن رغبة رمضان صبحي جناح هدرسفيلد تاون الإنجليزي المعار لصفوف الأهلي في البقاء داخل أروقة القلعة الحمراء.





ومن المنتظر أن تنتهي فترة إعارة رمضان صبحي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، إلا أن مسؤولي القلعة الحمراء يسعون لتجديد إعارته.









وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية على فضائية "أون تايم سبورتس"، "رمضان جلس مع أكبر رأس في النادي الأهلي".





وأضاف "اللاعب من حقه الحلم بالاحتراف، ولكن رغبته الأولى هي البقاء في الأهلي إلى أن يأتي عرض احتراف محترم".



