رمضان صبحي: الأندية العالمية في انتظار السولية.. ولم أتفاوض مع الزمالك.. فيديو

أكد رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي، أن اعتزال النجوم الكبار بشكل متتابع
أثر بشكل سلبي على لاعبي الفريق .
وأضاف رمضان صبحي في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم
سبورتس"، أن تحقيق الانسجام بين
اللاعبين خلال الفترة الحالية سبب تألق لاعبي الأهلي خلال هذا الموسم .
وأشاد رمضان صبحي بعمرو السولية لاعب الفريق قائلا :" السولية من أعظم
لاعبي الأهلي هذا الموسم ".
وتابع رمضان صبحي:" السولية يستطيع التواجد في أحد أهم الفرق العالمية خلال الفترة المقبلة ".
وأوضح رمضان صبحي حقيقة مفاوضات نادي الزمالك من أجل الإنضمام إلي صفوفه خلال
الفترة الحالية :" الزمالك نادي كبير ولكن لم يحدث تفاوض معي وإنتقالي
لبيراميدز غير صحيح ".
وأتم :" لن ألعب في مصر إلا من خلال النادي الأهلي ".
وأكد رمضان صبحي أن لاعبي الفريق استطاعوا تقديم أداء متميز في بطولة السوبر المصري بدولة الإمارات رغم الخسارة من نادي الزمالك .