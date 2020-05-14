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رياضة

رمضان صبحي: الأندية العالمية في انتظار السولية.. ولم أتفاوض مع الزمالك.. فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 01:44 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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حسام الحارتي

أكد رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي، أن اعتزال النجوم الكبار بشكل متتابع أثر بشكل سلبي على لاعبي الفريق .

وأضاف رمضان صبحي في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"،  أن تحقيق الانسجام بين اللاعبين خلال الفترة الحالية سبب تألق لاعبي الأهلي خلال هذا الموسم .

وأشاد رمضان صبحي بعمرو السولية لاعب الفريق قائلا :" السولية من أعظم لاعبي الأهلي هذا الموسم ".

وتابع رمضان صبحي:" السولية يستطيع التواجد في أحد أهم الفرق العالمية  خلال الفترة المقبلة ".

وأوضح رمضان صبحي حقيقة مفاوضات نادي الزمالك من أجل الإنضمام إلي صفوفه خلال الفترة الحالية :" الزمالك نادي كبير ولكن لم يحدث تفاوض معي وإنتقالي لبيراميدز غير صحيح ".

وأتم :" لن ألعب في مصر إلا من خلال النادي الأهلي ".

وأكد رمضان صبحي أن لاعبي الفريق استطاعوا تقديم أداء متميز في بطولة السوبر المصري بدولة الإمارات  رغم الخسارة من نادي الزمالك .


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