رمضان صبحي: الأندية العالمية في انتظار السولية.. ولم أتفاوض مع الزمالك.. فيديو

أكد رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي، أن اعتزال النجوم الكبار بشكل متتابع أثر بشكل سلبي على لاعبي الفريق .

وأضاف رمضان صبحي في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أن تحقيق الانسجام بين اللاعبين خلال الفترة الحالية سبب تألق لاعبي الأهلي خلال هذا الموسم .

وأشاد رمضان صبحي بعمرو السولية لاعب الفريق قائلا :" السولية من أعظم لاعبي الأهلي هذا الموسم ".

وتابع رمضان صبحي:" السولية يستطيع التواجد في أحد أهم الفرق العالمية خلال الفترة المقبلة ".

وأوضح رمضان صبحي حقيقة مفاوضات نادي الزمالك من أجل الإنضمام إلي صفوفه خلال الفترة الحالية :" الزمالك نادي كبير ولكن لم يحدث تفاوض معي وإنتقالي لبيراميدز غير صحيح ".

وأتم :" لن ألعب في مصر إلا من خلال النادي الأهلي ".



وأكد رمضان صبحي أن لاعبي الفريق استطاعوا تقديم أداء متميز في بطولة السوبر المصري بدولة الإمارات رغم الخسارة من نادي الزمالك



