من 40 إلى 70.. فيفا يحسم الجدل بشأن أعمار مرشحي انتخابات اتحاد الكرة

حسمت سارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الجدل بشأن تحديد أعمار المرشحين لانتخابات مجلس ادارة اتحاد الكرة القادمة فى تعديلات لائحة النظام الأساسي للجبلاية.





ومن المقرّر تحديد اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني موعدا لإجراء فعاليات الجمعية العمومية العادية خلال شهر يوليو القادم على ان يتحدد موعدا لإجراء انتخابات مجلس الإدارة لمدة 4 سنوات.





واعتمدت سارة ساليمون بالاتفاق مع مسؤولى اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على تحديد الحد الأدنى للاعمار المرشحين على ألا يقل عن 40 عاما المتنافسين على مقعد العضوية والا يزيد عمر المرشح عن 70 عاما.





كانت مندوبة الفيفا سارة ساليمون اتفقت على ادراج بند تضارب المصالح فى لائحة اتحاد الكرة الجديدة التى يتم إعدادها حاليا بالتشاور مع أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى.





كما اتفقت سارة ساليمون على شكيل لجنة لفحص أوراق المرشحين فى انتخابات مجلس ادارة الجبلاية والتأكد من عدم وجود المخالفات تؤدى الى الطعن عليها فى المستقبل.



