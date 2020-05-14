مجلس الأهلي يعود للاجتماع بالجزيرة اليوم لحسم لائحة الكرة

يعقد مجلس إدارة الأهلي اليوم اجتماعًا هامًا لمناقشة العديد من الملفات أبرزها مشروعات إستثمارية جديدة لضخ موارد مالية للنادي لمواجهة أزمة توقف النشاط الرياضي، ويُعد هذا الاجتماع هو الأول الذي يقام في المقر الرئيسي بالجزيرة وفي حضور جميع أعضاء المجلس منذ بدء تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة وباء كورونا حيث سيتم خلاله تطبيق قاعدة التباعد الاجتماعي.
ويبحث الإجتماع مشروعات إستثمنارية لزيادة موارد النادي بجانب متابعة موقف الفرع الرابع بالتجمع الخامس وعمليات الإنشاء التي تتم حاليًا هناك ونفس الأمر في فرع الشيخ زايد، كما يبحث المجلس تقرير مدير النشاط الرياضي روؤف عبدالقادر عن موقف الفرق الرياضية بالنادي وكذلك تقرير من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة.
كما يعرض الخطيب علي المجلس لائحة الفريق الأول بعد التعديلات التي أجرتها لجنة التخطيط عليها لإعتمادها بشكل رسمي.