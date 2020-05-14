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رياضة

مجلس الأهلي يعود للاجتماع بالجزيرة اليوم لحسم لائحة الكرة

الخميس 14/مايو/2020 - 10:49 ص
مجلس الأهلي
مجلس الأهلي
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عبدالحكيم أبوعلم
يعقد مجلس إدارة الأهلي اليوم اجتماعًا هامًا لمناقشة العديد من الملفات أبرزها مشروعات إستثمارية جديدة لضخ موارد مالية للنادي لمواجهة أزمة توقف النشاط الرياضي، ويُعد هذا الاجتماع هو الأول الذي يقام في المقر الرئيسي بالجزيرة وفي حضور جميع أعضاء المجلس منذ بدء تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة وباء كورونا حيث سيتم خلاله تطبيق قاعدة التباعد الاجتماعي.

ويبحث الإجتماع مشروعات إستثمنارية لزيادة موارد النادي بجانب متابعة موقف الفرع الرابع بالتجمع الخامس وعمليات الإنشاء التي تتم حاليًا هناك ونفس الأمر في فرع الشيخ زايد، كما يبحث المجلس تقرير مدير النشاط الرياضي روؤف عبدالقادر عن موقف الفرق الرياضية بالنادي وكذلك تقرير من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

كما يعرض الخطيب علي المجلس لائحة الفريق الأول بعد التعديلات التي أجرتها لجنة التخطيط عليها لإعتمادها بشكل رسمي.
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