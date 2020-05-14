السولية: الأهلي أكثر المتضررين من إلغاء الدوري وحسام غالي مثلي الأعلى ..فيديو

قال عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن نادي الزمالك تفاوض معه من أجل الانضمام إلى صفوفه.





وأضاف عمرو السولية، أثناء لقائه التلفزيوني بفضائية "أون تايم سبورتس"، "فضلت الانضمام للأهلي وأتمنى الاعتزال داخل القلعة الحمراء".





وأكد عمرو السولية، أن الثنائي حسام البدري ومارتن لاسارتي المديرين السابقين للفريق لهما الفضل في تطوير أدائه في مركز الارتكاز.





وتابع عمرو السولية "محمد حمص وحسام غالي هما مثلي الأعلى وجلست بديلا لـ غالي وعاشور في بداية انضمامي للأهلي".





وأشار إلى اعتماد رينيه فايلر المدير الفني للفريق في خوض الهاجمات بجوار الدور الدفاعي داخل الفريق.

وعن إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا، أوضح عمرو السولية أنالنادي الأهلي أكثر المتضررين من إلغاء البطولة هذا الموسم، متابعا "أتمنى استكمال الدوري والدولة صاحبة القرار".