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رياضة

لائحة القيمة التسويقية.. محمد فضل الله يطرح مقترحا لحل أزمة ارتفاع عقود اللاعبين

الخميس 14/مايو/2020 - 09:49 ص
محمد فضل الله
محمد فضل الله
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يسرى غازى
علق الدكتور محمد فضل الله، مستشار اللوائح الرياضية، على مقترح بعمل وثيقة مكتوبة بدلا من كلمة الشرف بين الأندية واتحاد الكرة من أجل إجبار الأندية على الالتزام بالوعود ووضع سقف لعقود اللاعبين.


وسبق أن تم عقد جلسة إبان تولى المهندس محمود طاهر رئاسة النادي الأهلي مع مسئولي اتحاد الكرة لوضع حد وسقف للتعاقد مع اللاعبين فى الدورى وفق كلمة شرف ولم يتم تفعيلها آنذاك من قبل الأندية.


وقال الدكتور محمد فضل الله، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "هذا الأمر يعتبر بمثابة شأن داخلى، ولكن يجب أن يكون هناك اتفاق من كل الأندية على وضع نظام وسقف اللاعبين فى إطار لائحة منفصلة تسمى لائحة القيمة السوقية للاعبي ومدربي كرة القدم المصرية".


وأضاف: "يجب أن يكون هناك فى لائحة القيمة التسويقية معايير لتحديد سعر اللاعب والمدرب على أن يرتبط بالسن والإنجازات الرياضية والبطولات والإصابات والاشتراك فى المنتخبات... إلخ".


يذكر أن التصور الذى تمت مناقشته بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة تضمن أنه فى حال الحصول على الضوء الأخضر لاستئناف الدورى سوف تشهد التدريبات الالتزام ببعض الإجراءات التي وضعتها اللجنة الطبية بالجبلاية وتتمثل فى:


ـ إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.

ـ تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50.

ـ تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط.

- خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى.

- تعقيم جميع الملاعب والفنادق التي تستضيف اللاعبين والمباريات.

- تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام فى ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعي.

- تخصيص حقيبة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى.

- منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق.

- منع المصافحة قبل المباريات بين اللاعبين والحكام.
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