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رياضة

مرتضى منصور يفتح النار على عمر الجنايني بسبب تتويج الأهلي بالدوري حال إلغاء البطولة.. فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 01:51 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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ياسمين تيسير
فتح مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك النار على عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة في ظل تردد أنباء حول إمكانية إلغاء بطولة الدوري لهذا الموسم وإعلان الأهلي بطل للدوري .

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وأكد مرتضى في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الجنايني ليس إلا "مهرج" ومتخوف من إلغاء البطولة مع عدم إعلان الأهلي بطلاً للدوري. 

وأضاف مرتضى منصور أن الدوري المصري يخضع لـ قواعد ولوائح قائلاً: "إحنا مش في عزبة" مشددًا على أن الزمالك لن يقف صامتًا حال تم إعلان الأهلي بطلاً للدوري. 

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وأكمل أن الزمالك توّج بـ بطولة السوبر الأفريقي والمصري ولم يتواجد الجنايني في المطار لاستقبال بعثة الفريق او تهنئتهم بالتتويج القاري.
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