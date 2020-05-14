خالد قمر يخضع لعملية جراحية ويطلب من الجماهير الدعاء له

طالب خالد قمر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، جماهيره وعشاقه، بالدعاء له، بعد خضوعه لعملية الزايدة التي أجراها في أحد المستشفيات بالقاهرة.
وكتب اللاعب خالد قمر عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات، الحمدلله علي كل شيئ، شكرا لكل الناس المحترمة اللي سألت عليا دعواتكم بقي".
وأضاف "شكرا لكل جماهير إسكندرية اللي كلموني النهاردة ودعولي من قلبهم".
جدير بالذكر أن اللاعب خالد قمر يعد من الأعمدة الرئيسية في فريق الاتحاد السكندري بالسنوات الأخيرة، حيث إنه هداف الفريق ونجم زعيم الثغر.