5 تغييرات.. اتحاد الكرة يوافق على مقترح الفيفا في الدوري حال استئنافه

اعتمدت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تطبيق مقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بزيادة عدد التغييرات فى المباريات إلى 5 بدلا من 3 فى الدورى الممتاز فى حالة استئنافه مرة أخرى.





كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أعلن عن حسم قرار عودة الدورى الممتاز مجددا خلال شهر مايو الجاري.





جاء اعتماد اتحاد الكرة تطبيق 5 تغييرات فى المباريات بدلا من ٣ بعدما تلقى خطابا من الفيفا بتفعيل المقترح خلال بطولة الدورى الممتاز فى حال استئناف المسابقة مجددا.





وارسل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا خطابا الى كافة الاتحادات الأهلية فى العالم المقترح الخاص بالتغييرات للاعبين وتطبيقه فى الدوريات التى أعلنت عن عودة الحياة الى ملاعبها من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا فى الملاعب.



