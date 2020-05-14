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رياضة

5 تغييرات.. اتحاد الكرة يوافق على مقترح الفيفا في الدوري حال استئنافه

الخميس 14/مايو/2020 - 01:56 م
مجلس إدارة اتحاد
مجلس إدارة اتحاد الكرة
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يسري غازي
اعتمدت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تطبيق مقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بزيادة عدد التغييرات فى المباريات إلى 5 بدلا من 3 فى الدورى الممتاز فى حالة استئنافه مرة أخرى.

كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أعلن عن حسم قرار عودة الدورى الممتاز مجددا خلال شهر مايو الجاري.

جاء اعتماد اتحاد الكرة تطبيق 5 تغييرات فى المباريات بدلا من ٣ بعدما تلقى خطابا من الفيفا بتفعيل المقترح خلال بطولة الدورى الممتاز فى حال استئناف المسابقة مجددا.

وارسل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا خطابا الى كافة الاتحادات الأهلية فى العالم المقترح الخاص بالتغييرات للاعبين وتطبيقه فى الدوريات التى أعلنت عن عودة الحياة الى ملاعبها من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا فى الملاعب.

يذكر ان اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى نهاية شهر مايو الجارى من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.
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