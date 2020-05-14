فيفا يوافق على إدراج بند جديد فى تعديلات لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة

ومن المقرر تحديد اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني موعدا لإجراء فعاليات الجمعية العمومية العادية خلال شهر يوليو القادم على ان يتحدد موعدا لإجراء انتخابات مجلس الإدارة لمدة ٤ سنوات.

ومن المقرر تحديد اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني موعدا لإجراء فعاليات الجمعية العمومية العادية خلال شهر يوليو القادم على ان يتحدد موعدا لإجراء انتخابات مجلس الإدارة لمدة ٤ سنوات.