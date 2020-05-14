فيفا يوافق على إدراج بند جديد فى تعديلات لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة

وافقت سارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا على ادراج بندا من البنود فى تعديلات لائحة النظام الاساسي لاتحاد الكرة.
ومن المقرر تحديد اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني موعدا لإجراء فعاليات الجمعية العمومية العادية خلال شهر يوليو القادم على ان يتحدد موعدا لإجراء انتخابات مجلس الإدارة لمدة ٤ سنوات.
واعتمدت سارة ساليمون ادراج بند تضارب المصالح فى لائحة اتحاد الكرة الجديدة التى يتم إعدادها حاليا بالتشاور مع أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى.
كما اتفقت سارة ساليمون على تشكيل لجنة لفحص أوراق المرشحين فى انتخابات مجلس ادارة الجبلاية والتأكد من عدم وجود ا مخالفات تؤدى الى الطعن عليها فى المستقبل.
يذكر أن مندوبة الفيفا سبق لها إنهاء أزمة بند الثماني سنوات وأقرت إدراج تطبيقه ضمن تعديلات لائحة النظام الاساسي على أن يترك للجمعية العمومية التصور النهائى للتطبيق.