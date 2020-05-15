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رياضة

«صدى البلد» يكشف كواليس إقالة صبري المنياوي من الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:14 ص
صبري المنياوي
صبري المنياوي
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نانسي إبراهيم
وجه منذ قليل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الشكر لصبري المنياوي مدير الكرة بالفريق الأول، وذلك بعد فترة ليست بالقصيرة قضاها في منصبه داخل الدراويش.

ويشهد النشاط الكروي في مصر توقف حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ولا أحد يعلم ما مصير بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم سواء بالاستكمال أو الإلغاء.


ويكشف صدى البلد كواليس إقالة صبري المنياوي من منصبه، حيث إن قرار الإطاحة به كان متواجدا منذ فترة وبالتحديد منذ تواجد الفريق في المغرب لخوض مباراة الإياب أمام الرجاء البيضاوي بالبطولة العربية قبل تأجيلها لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا، وهو ما جعل مسئولو النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان يؤجلون هذا القرار، خاصة بعد توقف النشاط ومعاناة معظم الأندية المصرية من الأزمة المالية.

وعلم صدي البلد من مصادره الخاصة أن هناك سببين جعلا مجلس الإسماعيلي يوجه الشكر لصبري المنياوي أولهما هو أزمة كبيرة نشبت بينه وبين محمد خلف مدير التسويق بالنادي منذ فترة طويلة، وذلك بسبب تدخل كلا منهم في عمل الآخر، ولكن يبدو أن الإدارة تميل لخلف أكثر ولهذا اتخذت قرار بالتضحية بصبري المنياوي.

وفي نفس الإطار اشتعلت الأزمة اليوم بين مجلس إدارة الإسماعيلي وصبري المنياوي، وذلك عقب توجه الأخير لصرف مرتبه صباح اليوم ليفاجئ بخصم كبير من مرتبه بدون سبب هذا في الوقت الذي لم يتم خصم شيئ من المدرب الفرنسي ديديه جوميز وجهازه المعاون الذي وافق علي التنازل عن 50% من مرتبه بسبب فيروس كورونا.

وفوجئ لاعبي النادي الإسماعيلي منذ عدة ساعات بقيام أحد الإداريين في الفريق بحذف الكابتن صبري المنياوي من الجروب الخاص بلاعبي الفريق الأول بدون سبب.

جدير بالذكر أن الكابتن صبري المنياوي لم يعلق علي قرار الإقالة حتى الآن، ويلتزم الصمت ولم يطلق أي تصريحات أو آراء حتى الآن.

يذكر أن المدرب الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للنادي الإسماعيلي، اقترب من الرحيل عن الدراويش خاصة بعد انتهاء مدة عقده الذي ينتهي يوم 30 يونيو المقبل، وحتى الآن لم يتم تجديد تعاقد الفرنسي مع القلعة الصفراء.
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