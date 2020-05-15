«صدى البلد» يكشف كواليس إقالة صبري المنياوي من الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي

ويشهد النشاط الكروي في مصر توقف حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ولا أحد يعلم ما مصير بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم سواء بالاستكمال أو الإلغاء.

ويكشف صدى البلد كواليس إقالة صبري المنياوي من منصبه، حيث إن قرار الإطاحة به كان متواجدا منذ فترة وبالتحديد منذ تواجد الفريق في المغرب لخوض مباراة الإياب أمام الرجاء البيضاوي بالبطولة العربية قبل تأجيلها لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا،

وهو ما جعل مسئولو النادي

برئاسة إبراهيم عثمان يؤجلون هذا القرار، خاصة بعد توقف النشاط ومعاناة معظم الأندية المصرية من الأزمة المالية.