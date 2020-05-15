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رياضة

إسماعيل يوسف: من الأفضل إلغاء الدوري دون تتويج الأهلي بطلًا.. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:44 ص
تتويج الأهلي
تتويج الأهلي
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محمد رشاد
طالب إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعدم تتويج أي فريق بطلًا للموسم الحالي من الدوري حال إلغائه ولا حتى النادي الأهلي متصدر المسابقة منذ البداية.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري العام هذا الموسم برصيد 49 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه نادي المقاولون العرب، بعد مرور 17 أسبوع من منافسات البطولة المحلية.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة تايم سبورت 2: "استئناف الدوري وبجدول محدد ليس أمرا هينا ونتحكم به ونحن موافقين عليه ولا يوجد مشكلة".


وتابع: "لكن أُفضل إلغاء بطولة دوري دون إعلان بطلًا لهذا الموسم، أفضل من الخيار الثاني( إلغاء البطولة وتتويج النادي الأهلي)".

وحول موقف نادي الزمالك من استمرار او إلغاء الدوري؟، أجاب: "نحن مع الدولة في أي شىء، يجب أن نقف بجانب الدولة، وهذا قرارهم لكن عمليًا سيكون هناك صعوبة كبيرة في استكمال الدوري".

يذكر، أن اتحاد الكرة قرر إيقاف النشاط الرياضي وبطولة الدوري منذ منتصف مارس الماضي، بسبب انتشار وباء كورونا.

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