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أخبار العالم

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في سلطنة عمان إلى 19 حالة

الجمعة 15/مايو/2020 - 08:28 ص
ارتفاع إجمالي وفيات
ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في سلطنة عمان إلى 19
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الصحية في سلطنة عمان، اليوم الجمعة، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات لـ 19 حالة.

وقالت وزارة الصحة في السلطنة، إن مواطنة مصابة بفيروس كورونا، وتبلغ من العمر 36 عامًا توفيت، ليبلغ عدد الوفيات بالسلطنة جراء هذا الوباء 19 حالة.

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وكانت سلطنة عمان، سجلت أمس الخميس، 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، قالت وزارة الصحة العمانية إن إجمالي عدد المصابين بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا، قد وصل إلى 4341 إصابة منذ تفشي الفيروس في السلطنة.

وأوضحت الصحة العمانية أن الإصابات الـ 322 الجديدة منها 80 حالة لعمانيين و242 حالة لغير عمانيين.

وأضافت وزارة الصحة أن عدد الحالات المتماثلة للشفاء من الفيروس بلغ 1303 حالة.

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