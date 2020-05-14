322 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في سلطنة عمان

أعلنت سلطنة عمان ، اليوم الخميس، تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، قالت وزارة الصحة العمانية إن إجمالي عدد المصابين بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا ، قد وصل إلى 4341 إصابة منذ تفشي الفيروس في السلطنة.





وأوضحت الصحة العمانية أن الإصابات الـ 322 الجديدة منها 80 حالة لعمانيين و242 حالة لغير عمانيين.





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ولفتت الوزارة إلى تسجيل 17 حالة وفاة منذ تفشي الوباء في البلاد.





وأضافت وزارة الصحة أن عدد الحالات المتماثلة للشفاء من الفيروس بلغ 1303 حالة.





وفي وقت سابق، قررت السلطات العمانية تمديد إغلاق محافظة مسقط حتى يوم الجمعة الموافق 29 مايو.