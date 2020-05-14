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أخبار العالم

ترامب يدرس مشروع قانون لفرض عقوبات على الصين بسبب انتشار كورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 09:55 ص
صدى البلد
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أ ش أ
يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، مشروع قانون اقترحه السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام حول فرض عقوبات على الصين بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال ترامب -حسبما ورد في بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني: "أحترم ليندسي جراهام، ومن المؤكد سأدرس مشروع القانون حول فرض العقوبات ضد الصين".

وكان السيناتور الأمريكي جراهام قد قدم مشروع قانون الأسبوع الماضي بشأن فرض عقوبات ضد الصين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

واحتجت بكين بشدة على هذه المبادرة.

يشار إلى أن إدارة ترامب تتهم بكين بإخفاء المعلومات حول انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفي الصين هذه الاتهامات.

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