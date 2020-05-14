الولايات المتحدة: سنضمن استمرار حظر الأسلحة على إيران

هددت الولايات المتحدة علنا بعودة جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة المفروض على طهران والذي من المقرر أن ينتهي في أكتوبر بموجب الاتفاق النووي الإيراني، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.





وأكد المبعوث الأمريكي الخاص لإيران ، بريان هوك ، الاستراتيجية بعد أسبوعين من تصريح مسؤول أمريكي ، اشترط عدم الكشف عن هويته ، بأن الولايات المتحدة أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بخطتها.





كتب هوك في صحيفة وول ستريت جورنال أنه "بطريقة أو بأخرى" ستضمن واشنطن استمرار حظر الأسلحة.





وقال إن الولايات المتحدة صاغت قرارا لمجلس الأمن و "ستمضي قدما في الدبلوماسية وتبني الدعم الدولي حولها".





يحتاج القرار إلى تسعة أصوات موافقة مع عدم استخدام حق النقض من قبل روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا من قبل مجلس الأمن المكون من 15 عضوا.





وقد أشارت روسيا إلى أنها تعارض تمديد حظر الأسلحة.





وقد حصلت إيران على تخفيف للعقوبات بموجب اتفاق عام 2015 مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والذي يمنع إيران من تطوير أسلحة نووية.





انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاقية في عام 2018 ، قائلًا إن الاتفاق هو "أسوأ صفقة على الإطلاق".



