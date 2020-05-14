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أخبار العالم

مجلس السيادة السوداني: أياد خفية تجر البلاد للفتنة ولن نسمح بذلك

الخميس 14/مايو/2020 - 06:36 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أمس الأربعاء، إن هناك أيادٍ خفية تجر البلاد للفتنة، مؤكدًا أن الجيش والشعب لن يسمحان بذلك. 

وأضاف دقلو خلال تفقده جرحى أحداث مدينة كادوقلي: "هذه الأحداث ليست بالجديدة وهم يقتلوننا بدم بارد، وهو استهداف غادر ومخطط له، وخلفه أياد خفية لتدمير السودان وشعبه".

وأكد "سنكشف هذه الأيادي الخفية في حينها.. الحوادث كانت قليلة ولكن الآن هناك أسر تباد بأكملها، وما يحزن أن لدينا قوة كبيرة تقف موقف المتفرج وهناك عمليات إبادة تجري أمامها".

وشدد على أن الأمر برمته، عبارة عن "جر قوات الدعم السريع" للمشاكل والفتن، وصدم القوات بالجيش.

ودعا دقلو عناصر القوات إلى الصبر والتأني والحذر من الانجرار وراء تلك المخططات المغرضة.

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