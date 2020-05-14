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أخبار العالم

أبقت على إيران وكوريا الشمالية.. أمريكا ترفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

الخميس 14/مايو/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

حدثت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، قائمتها بشأن الدول غير النشطة في مجال مكافحة الإرهاب، حيث رفعت اسم السودان من القائمة التي وضع عليها منذ عام 1993. 

وأبقت الولايات المتحدة، إيران وكوبا وفنزويلا وكوريا الشمالية على القائمة. 

وكان رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، ووزير المالية، إبراهيم البدوي، أجريا مباحثات عدة مع مسئولين أمريكيين، بشأن رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب. 

وقال البدوي إن رفع اسم السودان من القائمة بات مسألة وقت فقط، وهو ما أكده مساعد وزير الخزانة الأمريكية خلال زيارته للخرطوم في مارس الماضي.

فيما أكد حمدوك أن رفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب يعد من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية.

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