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حوادث

ضبط مدير مالى سابق بإحدى مستشفيات قنا اختلس ٢ مليون جنيه

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:03 م
حبس
حبس
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مصطفى الرماح


تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مدير مالى سابق بإحدى المستشفيات بقنا لإستيلائه على أكثر من 2 مليون واختلاسها لنفسه .

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، قيام (مدير مالى "سابق" بإحدى المستشفيات بقنا - مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا) فى الفترة مابين عامى (2016/2019) باستغلال موقعه الوظيفى، وقيامه بالتزوير فى حوافظ التوريد والتلاعب فى بعض دفاتر العلاج الإقتصادى وتحصيل مبالغ مالية بقسائم من دفاتر مفقودة، ولم يتم توريد تلك المبالغ بحساب الصندوق بالبنك، حيث بلغت قيمة جملة المبالغ التى قام باختلاسها (إثنان مليون ومائة وثلاثون ألف جنيه).
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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، و بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام والفساد الوظيفى.

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