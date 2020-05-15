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حوادث

القبض على متهم هارب من السجن 75 عاما فى قضايا جنائية بالمنيا

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:01 م
حبس
حبس
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ايمن رياض
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع مباحث مركز سمالوط من القبض على متهم مسجل خطر محكوم عليه بالسجن 75 سنه فى 4 قضايا جنائية بالمنيا.

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من العميد احمد الحينى مأمور مركز شرطة سمالوط غرب بتلقيه إخطارا عن وجود متهم مطلوب أمنى، يدعى  " أ.ف" ،  35 سنة بإحدى المزارع القريبة من الطريق الصحراوى الغربى بمركز سمالوط غرب وصادر بشأنه حكمين بالمؤبد، بالإضافة إلى 25 سنة سجن. 

تم تشكيل فريق بحث، وأفادت التحريات الأولية، أكدت صحة البلاغ، وإن المتهم دائم التنقل للاختفاء وأنه متواجد  داخل مزرعة ملكه بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي، خشية القبض عليه لتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنه.

بتقنين الإجراءات بقيادة المقدم الحسينى الشارونى رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط غرب بالتنسيق مع العقيد حاتم ربيع رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن المنيا والنقبيان احمدعبدالعال ومحمد أبو ضيف  تحت إشراف اللواء خالد عبد السلام مدير المباحث تم مداهمة المزرعة وعندما شاهد المتهم أجهزة الامن حاول الهروب بين الحقول الزراعية بالمنطقة الجبلية وظلت المطاردة لمدة  ساعة محاولا الهروب الا انه تم القبض عليه وعثر بحيا زته على طبنجة استار 17طلقة وخزنة وكمية من الذخيرة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق 

 

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