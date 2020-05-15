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وزير السياحة: اشتراطات صحية وترخيص لعودة الفنادق بشرم الشيخ..فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:05 م
وزير السياحة والأثار
وزير السياحة والأثار
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نورهان رأفت
قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه تم عقد لقاء مطول مع حمعية مستثمري شرم الشيخ، لأصحاب الفنادق والشركات الكبرى، بحضور محافظ شرم الشيخ والأتحاد المصري للغرف السياحية.

وأضاف خالد عناني خلال حواره لـ فضائية إكسترا نيوز، أنه قد تم وضع أشتراطات لأصحاب الفنادق، الذين ينوون فتحها، وبدء أخذ التراخيص والمساهمة في عودة النزلاء لها.

وأشار خالد عناني في حوار سابق إلي أن الإجراءات خاصة بالتعقيم والعاملين والتسكين والمطاعم والتخلص من النفايات، تبعا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

وفى نفس السياق قال أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن السياحة صناعة حساسة ومهمة وترتكز على السمعة بشكل أساسي.

كما وكد ايضًا عبد الفتاح العاصي رئيس قطاع الرقابة على الفنادق بوزارة السياحة، أن الفندق الغير ملتزم بالضوابط لن يعود للعمل، وأن الشخص الذى يعمل دون الحصول على ترخيص مسبق، سيوقع عليه عقوبة ويتم إيقافه لمدة 6 أشهر أو سنة.






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