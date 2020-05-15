AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

شيخ الأزهر: المتكبر لا يقبل الحق ويتعالى على غيره من الناس .. إبليسَ لم يتقبل العقاب الإلهي ولم يسأل الله العفو والمغفرة

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:00 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
Advertisements
محمد شحتة
شيخ الأزهر: 
إبليس أستاذ المتكبرين والهيئة الحسنة ليست تعاليا على الناس
المتكبر لا يقبل الحق ويتعالى على غيره من الناس
الكبر يمنع صاحبه من تنفيذ أوامر الله
إبليسَ لم يتقبَّلْ العقابَ الإلهيَّ ولم ويسألِ اللهَ العفوَ والمغفرةَ


حذر فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، من مخاطر "الكبر" وأثره التَّدميريَّ، وكونه ليس قاصِرًا على ما يَقعُ بين الأفرادِ، وإنما بين الدولَ والشعوبَ أيضًا، وما يعقب ذلك من دماء وأشلاء وخراب وتشريدُ.


وأوضح فضيلة الإمام الأكبر، في رسالته الـ"22" عبر برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب»، أن علينا إدراكِ الفَرقِ بين "الكِبرِ" كرذيلةٍ من أشدِّ الرَّذائِلِ ضَررًا على الفَردِ والمجتمعِ، وبينَ ما يَشتبِهُ به -شَكلًا- من المطالب التي لا حَرَجَ ولا بأسَ في فعلها أو تركها، موضحًا أن"الكِبرُ" هو كما قالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم- "بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ"، ومعنى هذه العِبارةِ: أنَّ المتكبِّرَ هو مَن لا يَقبَلُ الحقَّ، بل يَرفُضُه ويتعالَى عليه.


وأوضح الإمام الأكبر أن "الكِبْر" خَصلتانِ: التَّرفُّعُ عن قبولِ الحَقِّ واحتقارُ الناسِ، و"المتكبِّرُ" لا يَقبَلُ الحَقَّ؛ لأنَّ قبولَه يَستلزِمُ خضوعَ نَّفسه للحَقِّ، وهذا أمرٌ يصعُبُ على نَفْسِ المتكبِّرِ التي تأبَى الخُضوعَ والانقيادَ، واعتادَت الاستعلاءَ والغَطرسَةَ.


لفت فضيلته إلى أنَّ التَّحذيرَ من "الكبر" و"المتكبرين" والمتغطرسينَ ومِن أستاذِهم الأكبرِ -إبليس- وَرَد فيما يُناهِزُ سِتِّينَ مَوضِعًا في القرآنِ الكريم، وكُلُّها مواضِعُ ذَمٍّ وتقريع، ولومٍ وتوعُّدٍ بالعذابِ الأليمِ في جهنَّمَ، موضحًا أن إبليسَ لم يتقبَّلْ العقابَ الإلهيَّ ولم ويسألِ اللهَ العفوَ والمغفرةَ كما فعلَ أبو البشرِ، وإنَّما حمَلَه -كبرُه وغرورُه- على الإصرارِ على موقفِه، فطلبَ من الله تعالى أن يُمهِلَه ليتفرَّغَ لإضلالِ العبادِ وإغوائِهم بتزيينِ المعاصِي والآثامِ والذنوبِ وتشجيعهم على اقترافها، ومعنى ذلك أنَّ معاصيَ البشرِ ليست في الحقيقة إلَّا نتاجَ هذه الرذيلة، وأن قوة الشَّر في العالم أساسُها التكبر والاستعلاء.


و يذاع برنامج «الإمام الطيب» على عدد من القنوات في مصر والعالم العربي، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر على «فيسبوك»، وقناة فضيلته الرسمية على اليوتيوب، والصفحات الرسمية للأزهر ‏الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شيخ الأزهر: الاحتكار في زمن الأوبئة أشد حرمة منه في الظّروف العادية

شيخ الأزهر: التوكل على الله دون الأخذ بالأسباب تمرد

الطيب: الخروج للتجمعات مع وجود الوباء بحجة التوكل على الله مخالف للقرآن والسنة

حتى لو كانا غير مسلمين..شيخ الأزهر: بر الوالدين من أفضل الأعمال بعد التوحيد وعبادة الله

شيخ الأزهر: بر الوالدين واجب حتى لو لم يكونا مسلمين.. ويحذر الأبناء: لا تلجأوا لوضع الأبوين في دور المسنين إلا للضرورات القصوى

«الإمام الطيب».. شيخ الأزهر: التواضع نتيجة حتمية لمبدأ المساواة في الإسلام.. وفرط الألقاب خيل لأصحابها أنهم أعلى وأسمى منزلة عن غيرهم

ترشيحاتنا

الزمالك تجاهله .. خناقة بين الأهلي والإسماعيلي لـ ضم نجم فى المظاليم

من التيك توك لـ خلف القضبان.. معلومات لا تعرفها عن مودة الأدهم

بعد حبس مودة الأدهم.. أخطر 4 تطبيقات بث مباشر قد تقودك للسجن

بعد انتشار بيعها في المحلات.. نصائح لارتداء الكمامة القماش بأمان

لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .. 3 أعمال في العشر الأواخر تجعلك واحدا منهم

احذر .. فعل شائع عند الدعاء والاستغفار والتوبة يحرمك الاستجابة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إجرائها عملية تجميل بالأنف.. 10 صور لـ سوزان نجم الدين تثير الجدل

دراسة: فيروس كورونا يتنتقل إلى الكلاب عن طريق البشر المصابين به

نتيجة مذهلة.. ضعي القهوة في الشامبو وشاهدي ما يحدث لشعرك