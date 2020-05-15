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رياضة

مجهولون يقتحمون النادي.. الترجي التونسي يتعرض للسرقة

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:09 م
الترجي التونسي
الترجي التونسي
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حسن العمدة
اقتحم مجهولون أمس نادي الترجي التونسي وقاموا بسرقة بعض الاشياء الهامه مما اثار الهلع بين مسئولي النادي.

وذكر موقع إذاعة "موزاييك" التونسية، أن المجهولين الذين قاموا بإقتحام النادي استولوا على بعض الوثائق المتعلقة بالنادى ومجموعة صكوك بنكية خاصة بــ النادى التونسى.

وأعلن وديع الجرىء رئيس الاتحاد التونسى لكرة القدم فى الايام الماضية علي عودة التدريبات الجماعية يوم 24 مايو الجاري. 

وشدد الموقع ، علي أن الداخلية التونسية تعهدوا بالقبض علي المجهولين الذي قاموا بسرقة النادي والكشف عنهم فى اسرع وقت.

وخرج الترجي التونسي من دوري أبطال افريقيا علي يد الزمالك بمجموع 3-2 فى دور الـ8.
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