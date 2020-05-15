مجهولون يقتحمون النادي.. الترجي التونسي يتعرض للسرقة

اقتحم مجهولون أمس نادي الترجي التونسي وقاموا بسرقة بعض الاشياء الهامه مما اثار الهلع بين مسئولي النادي.
وذكر موقع إذاعة "موزاييك" التونسية، أن المجهولين الذين قاموا بإقتحام النادي استولوا على بعض الوثائق المتعلقة بالنادى ومجموعة صكوك بنكية خاصة بــ النادى التونسى.
اقرأ أيضًا | رسميا.. تأجيل السوبر التونسي بين الترجي والصفاقسي
وأعلن وديع الجرىء رئيس الاتحاد التونسى لكرة القدم فى الايام الماضية علي عودة التدريبات الجماعية يوم 24 مايو الجاري.
وشدد الموقع ، علي أن الداخلية التونسية تعهدوا بالقبض علي المجهولين الذي قاموا بسرقة النادي والكشف عنهم فى اسرع وقت.
وخرج الترجي التونسي من دوري أبطال افريقيا علي يد الزمالك بمجموع 3-2 فى دور الـ8.