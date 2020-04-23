نجم منتخب الجزائر يرفض الانضمام للأهلي المصري.. ويؤكد: الترجي التونسي محطتي المقبلة

كشفت وسائل الإعلام التونسية، عن حقيقة اقتراب يوسف بلايلي نجم منتخب الجزائر من الانضمام للنادي الاهلي المصري .





وذكر موقع "جي نت" التونسي في نسخته الفرنسية ، أن يوسف بلايلي بالفعل تلقي عرضا من النادي الاهلي المصري لكنه رفض الانضمام اليه ورفض ايضا عرضا من الدحيل القطري.





واكدت المصادر المقربة ، ان رغبته اللعب في الترجي التونسي مرة أخري فى حال عودته إلى القارة الإفريقية.





وشدد المصدر، على ان يوسف بلايلي انهي كافه الازمات والخلافات مع اهلي جدة ، وسيستمر مع الفريق .



