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رياضة

نجم منتخب الجزائر يرفض الانضمام للأهلي المصري.. ويؤكد: الترجي التونسي محطتي المقبلة

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:02 م
يوسف بلايلي
يوسف بلايلي
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حسن العمدة
كشفت وسائل الإعلام التونسية، عن حقيقة اقتراب يوسف بلايلي نجم منتخب الجزائر من الانضمام للنادي الاهلي المصري .

وذكر موقع "جي نت" التونسي في نسخته الفرنسية ، أن يوسف بلايلي بالفعل تلقي عرضا من النادي الاهلي المصري لكنه رفض الانضمام اليه ورفض ايضا عرضا من الدحيل القطري.

واكدت المصادر المقربة ، ان رغبته اللعب في الترجي التونسي مرة أخري فى حال عودته إلى القارة الإفريقية.

وشدد المصدر، على ان يوسف بلايلي انهي كافه الازمات والخلافات مع اهلي جدة ، وسيستمر مع الفريق .

واختتم يوسف بلايلي ، تصريحاته ، ان حاله رحيله عن النادي اهلي جدة سيكون محطته القادمة، الترجي التونسي.
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