عودة الساحرة المستديرة .. بروسيا دورتموند ينشر التشكيل المتوقع لمباراة شالكة





وتستكمل غدًا السبت، منافسات بطولة الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليجا"، بعد إيقافه في شهر مارس، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19"





وقررت الحكومة الألمانية الموافقة على عودة النشاط الكروي، لتحدد رابطة الدوري يوم 16 مايو، لاستئناف منافسات البوندسليجا





ونشرت صفحة أسود الفستيفال على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك التشكيل المتوقع لمباراة الغد أمام شالكة، معلقًا:"غدًا أمام شالكة، تتفق مع التشكيل المتوقع لبروسيا؟"





وجاء التشكيل الذي نشره حساب النادي كالآتي





في حراسة المرمى: بوركي





خط الدفاع:لوكاس بيتشيك - ماتياس هوميلز - أكينجي





خط الوسط: أشرف حكيمي - ديلاني - جوليان براندت - رافاييل جاريرو





خط الهجوم: ثورجان هازارد - جادون سانشو - إيرلينج هالاند.





ويلاقي نادي بروسيا دورتموند، نظيره نادي شالكة غدًا في الثالثة والنصف عصرًا، على ملعب سيجنال أدونا بارك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني