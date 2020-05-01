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رياضة

زيدان يستعيد ذكريات التتويج بلقب الدوري الألماني برفقة بروسيا دورتموند

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:10 م
زيدان
زيدان
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عبدالله هشام
نشر محمد زيدان نجم فريق بروسيا دورتموند ومنتخب مصر السابق صورة احتفاله ببطولة الدورى الألمانية التى توج بها عام 2011-2012 

وكتب زيدان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا : 9 سنوات مرت .. الأبطال .. أفتقد هذه الأيام . 

بدأ زيدان حياته الكروية ضمن صفوف ناشئي نادي المصري البورسعيدي ثم انتقل إلى فريق اي بي كوبنهاجن في 1999 وحتى 2003 ولعب 51 مباراة وسجل 12 هدفا ولعب للعديد من الأندية في أوروبا أبرزها بوروسيا دورتموند . 

حقق زيدان مع فريق بروسيا دورتموند بطولة الدوري الألماني موسم 2010-2011 وكأس الدوري الالماني 2006 مع فيردر بريمين الأمم الأفريقية مع منتخب مصر 2008 ، 2010 


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