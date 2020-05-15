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فن

طب اشتري منها.. هجوم على سمير صبري بسبب تجاهل بائعة مناديل

الجمعة 15/مايو/2020 - 08:51 م
سمير صبري
سمير صبري
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سعيد فراج
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور، ظهر فيها الفنان سمير صبري، داخل سيارته، بينما تحاول سيدة كبيرة، بيع المناديل له من نافذة السيارة، إلا أنه لم يتجاوب معها. 


وقام عدد من مستخدمي السوشيال ميديا بشن هجوم على سمير صبري، وعلق أحدهم: «طب اشتري منها حتى كيس #مناديل، مش قادر تساعدها؟، بتودي وشك الناحيه التانيه؟، ست كبيرة واقفة أدامك، بتتذل وبتتوسل إليك، وكانت تدعيلك، ودعواتها تشفعلك #يوم_القيامة من اللي عملتو زمان في شبابك». 

ورأى عدد آخر أن سمير صبري، لم يكن يقصد تجاهل تلك السيدة، مشيرين إلى أنه كان يأخذ الإجراءات الوقائية لعدم المخالطة لمجابهة عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". 

من جهة أخرى، قال المخرج رامي إمام، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «القاهرة الآن» المذاع على قناة الحدث: «الفنان سمير صبري له دور كبير في مسلسل فلانتينو وليس ضيف شرف وتعتبر عودة قوية له مع الفنان عادل إمام، وذلك بعد 47 عاما من أول عمل جمعهما، وهو فيلم: البحث عن فضيحة».

وتابع رامي إمام: «إفيه فيلم البحث عن فضيحة، متواجد في مسلسل فلانتينو، وهو "ده واحد صاحبي ما تعرفوش».
طب اشتري منها.. هجوم على سمير صبري بسبب تجاهل بائعة مناديل
طب اشتري منها.. هجوم على سمير صبري بسبب تجاهل بائعة مناديل
طب اشتري منها.. هجوم على سمير صبري بسبب تجاهل بائعة مناديل
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