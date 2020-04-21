واحد صاحبي ما تعرفوش.. رامي إمام يكشف كواليس مشاركة سمير صبري في فلانتينو.. فيديو

كشف المخرج رامي إمام، كواليس مسلسل فلانتينو للفنان الكبير عادل إمام.





وقال رامي إمام في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " القاهرة الآن " المذاع على قناة " الحدث "، :" الفنان سمير صبري له دور كبير في مسلسل فلانتينو وليس ضيف شرف وتعتبر عودة قوية له مع الفنان عادل إمام، وذلك بعد 47 عاما من أول عمل جمعهما، وهو فيلم: البحث عن فضيحة".





وتابع رامي إمام: "إفيه فيلم البحث عن فضيحة، متواجد في مسلسل فلانتينو، وهو "ده واحد صاحبي ما تعرفوش".





وأوضح رامي إمام: "واجهت مشكلة التصوير على فترات طويلة في مسلسل فرقة ناجي عطا الله".





وأشار رامي إمام، إلى أن "عادل إمام تكون لديه تدخلات في ورق وسيناريو المسلسل او العمل الفني، ولكن كل ترشيحات الفنانين المشاركين في أعمال عادل إمام تكون من اختياري".





وأكمل رامي إمام:" أحاول في كل مسلسل جديد للفنان عادل إمام، تغيير فريق العمل من الفنانين كي يكون هناك إختلاف بين الأعمال الدرامية".