AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

واحد صاحبي ما تعرفوش.. رامي إمام يكشف كواليس مشاركة سمير صبري في فلانتينو.. فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:24 ص
سمير صبري
سمير صبري
Advertisements
هاني حسين
كشف المخرج رامي إمام، كواليس مسلسل فلانتينو للفنان الكبير عادل إمام.

وقال رامي إمام  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " القاهرة الآن " المذاع على قناة " الحدث "، :" الفنان سمير صبري له دور كبير في مسلسل فلانتينو وليس ضيف شرف وتعتبر عودة قوية له مع الفنان عادل إمام، وذلك بعد 47 عاما من أول عمل جمعهما، وهو فيلم: البحث عن فضيحة".

وتابع رامي إمام: "إفيه فيلم البحث عن فضيحة، متواجد في مسلسل فلانتينو، وهو "ده واحد صاحبي ما تعرفوش".

وأوضح رامي إمام: "واجهت مشكلة التصوير على فترات طويلة في مسلسل فرقة ناجي عطا الله".

وأشار رامي إمام، إلى أن "عادل إمام تكون لديه تدخلات في ورق وسيناريو المسلسل او العمل  الفني، ولكن كل  ترشيحات الفنانين المشاركين في أعمال  عادل إمام تكون من اختياري".

وأكمل رامي إمام:" أحاول في كل مسلسل جديد للفنان عادل إمام، تغيير فريق العمل من الفنانين كي يكون هناك إختلاف بين الأعمال الدرامية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سمير صبري: فيلم البحث عن فضيحة عمل "طرقعة كبيرة وقتها"

سمير صبري يكشف سبب مشاركته فى فيلم "نص ساعة جواز"

مسلسلات رمضان 2020.. أكشن أمير كرارة في مواجهة كوميديا عادل إمام.. والنساء حاضرات بقوة

مسلسلات رمضان 2020.. محمد رمضان في مواجهة كوميديا عادل إمام.. دينا الشربيني تنفرد بالبطولة مرة أخرى.. وحقيقة علاقة الفتوة بحرافيش نجيب محفوظ

شاهد.. البرومو الدعائي لمسلسل عادل إمام "فلانتينو"

إدوارد ينتهي من تصوير دوره في مسلسل فرصة ثانية

ترشيحاتنا

من 4 عصرا إلى 8 صباحا.. تعديل موعد حظر التجوال برمضان في الكويت

بـ البيض الملون.. ناهد السباعي تحتفل مع والدتها بـ شم النسيم

هل تستفيد مصر من انهيار سعر النفط الأمريكي؟.. مكاسب بالجملة وخسارتان

الزمالك يوافق على بيع نجمه المغربي خلال الميركاتو الصيفى.. فيديو

بعد فضيحة غرف النوم.. السجن عامين وغرامة 5000 جنيه عقوبة فتاة التيك توك حنين حسام

رضوى الشربيني وبناتها.. ظهور يخطف القلوب في شم النسيم.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ البيض الملون.. ناهد السباعي تحتفل مع والدتها بـ شم النسيم

بـ بنطلون جلد.. بوسي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أبرزهم العوضى ودرة .. 3 علاقات عاطفية لـ المشاهير تتحدى أزمة كورونا