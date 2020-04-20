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فن

حمدى الميرغني يروج لـ فلانتينو: إنه الزعيم يا سادة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:59 ص
عادل امام
عادل امام
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محمد بدران
روج الفنان حمدي الميرغني، لمسلسل "فلانتينو" الذي يشارك فيه مع الفنان عادل إمام المقرر عرضه في موسم رمضان القادم.

ونشر "الميرغني" صورة للزعيم عبر حسابه على "إنستجرام" وكتب: "انه الزعيم ياسادة فلانتينو رمضان٢٠٢٠ علي ".

مسلسل "فالنتينو" بطولة الزعيم عادل إمام وتجسد رانيا محمود ياسين شخصية مدرسة رياضيات فى إحدى مدارس فالنتينو التى يمتكلها الزعيم عادل إمام وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز.

تدور أحداثه حول "نور عبدالمجيد" الشهير بفالنتينو، والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ رامي إمام، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر.


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