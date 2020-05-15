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فن

إنجي أمين: أغنية "بلدنا أحلى بينا" إهداء لمصر.. وتعرضت أزمة نفسية لهذا السبب

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:23 م
انجي أمين
انجي أمين
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قسم الفن
أعربت المطربة إنجي أمين عن سعادتها بطرح أغنية فيديو كليب باسم  "بلدنا أحلي بينا" وهي من كلمات سيد مختار وألحان وليد الحسيني وإخراج جمال أمل وذلك بعد غيابها الفترة الماضية عن طرح أغاني جديدة، مؤكدة أنها تهدي الأغنية لمصر وشعبها الغالي ولكل الأجهزة في الدول التي تبذل مجهودا كبيرا من أجل المواطن من أطباء ورجال الجيش والشرطة وتتمني أن تنال إعجاب الجمهور.

وصرحت انجي أمين، أن السبب في غيابها الفترة الماضية مرورها بحالة نفسية سيئة وتجربة قاسية غير موفقة في زواجها من رجل الأعمال "أ.ح" والتي تزوجت منه في شهر ديسمبر ٢٠١٧ وقد انتهت العلاقة بينهم في أبريل الماضي بعد حدوث العديد من الخلافات والمشاكل في الفترة الأخيرة بينهم والتي جعلتها تمر بأزمة نفسية ولكن تجاوزتها.

وأكدت أنها الآن مشغولة بفنها فقط وأصدقائها وأسرتها ومحبيها من جمهورها وتتمني أن لا يمر أحد بمثل التجربة التي مرت بها في زواجها.

وتقوم إنجي حاليا بالتحضير لأغنية سنجل جديدة بطريقة الفيديو كليب تطرحها بعد عيد الفطر القادم.

جدير بالذكر أن آخر الأغاني التي طرحتها إنجي أغنية تتر مسلسل "الوتر" بإسم "ما عرفتش تكسبني".
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