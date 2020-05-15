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رياضة

نادي الزمالك يجدد رفضه فكرة بيع مصطفى فتحي

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:52 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكد طارق يحيى، مقدم برنامج زملكاوي، أن نادي الزمالك جدد رفضه لفكرة بيع لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مصطفى فتحي، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال طارق يحيى مقدم برنامج زملكاوي والذي يذاع على قناة نادي الزمالك:"جدد نادي الزمالك رفضه التفريط في خدمات مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول بكرة القدم، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل اهتمام العديد من أندية الدوري المصري بالحصول على خدماته."

وأضاف:"وتتمسك إدارة القلعة البيضاء بالحفاظ على خدمات مصطفى فتحي، خاصة أنه من العناصر المهمة بالفريق، وسيكون له دور مع الزمالك في الفترة المقبلة."

يذكر أن بعض التقارير الصحفية قد أشارت لوجود اهتمام من نادي بيراميدز للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي القادم.

وكان الدوري المصري قد تم إيقافه لنهاية شهر مايو، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
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