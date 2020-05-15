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رياضة

نادي الزمالك يرفض عودة اللاعبين للتدريبات قبل حسم مصير الدوري

الجمعة 15/مايو/2020 - 08:16 م
صدى البلد
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ملك موسى
استقر مجلس إدارة نادي الزمالك علي عدم عودة الفريق الأول لكرة القدم، إلى التدريبات الجماعية على ملعب النادي لحين صدور القرار النهائي من جانب الدولة بعودة النشاط الرياضي أو إلغائه.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة قد صرح بأن القرار بشأن حسم مصير بطولة الدوري العام الممتاز سيتم صدوره قبل نهاية شهر مايو الجاري.

ويعقد خلال الفترة الحالية اجتماعات متواصلة مع اتحاد الكرة ومجلس الوزراء لاتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية من قبل لجنة طبية متخصصة في حال عودة المسابقة.

فيما ينتظر مجلس إدارة القلعة البيضاء القرار النهائي بشأن المسابقة المحلية، من الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة والترحيب بأي قرار يصدر سواء بالاستئناف أو الإلغاء.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق علي إعداد برنامج تدريبي خاص للاعبين لتنفيذه خلال فترة التوقف وتم تكثيفه في رمضان على فترتين لرفع اللياقة، بالإضافة إلى برنامج غذائي من أجل الحفاظ علي الوزن.
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