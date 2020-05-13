أشرف صبحي: تعديل قانون الحافز الرياضي للثانوية العامة

قرر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تعديل قرار الوزارة رقم 130 لسنة 2017، بشأن الحافز الرياضي لطلبة المرحلة الثانوية أو ما يعادله من طلبة الأزهر والمدارس الأجنبية أو الخمس سنوات.
وشملت التعديلات من المادة الرابعة وحتى المادة الثالثة عشر في القرار السابق، والتي تضمن شروط اضافة الحافز الرياضي طبقًا لتقديرات كل لاعب ومركزه في كل بطولة، سواء كانت ودية او دورة تدريبية.
ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القرار والذي حمل رقم 308 لسنة 2020 اليوم الاربعاء.
وأشار القرار إلى كيفية منح الطلاب المرحلة الثانوية للحافز الرياضي، وأن يكون الطالب مسجلا بسجلات الاتحاد لمدة عامين متتالين ومشاركا في أكثر من بطولة، وحدد القرار الألعاب الاولمبية والبارلمبية وطريقة المشاركة فيها للحصول على الحافز الرياضي.