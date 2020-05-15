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رياضة

ورطة الـ var.. اتحاد الكرة يتسلم 10 سماعات للحكام من الشركة الإسبانية

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:40 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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تسلمت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني من الشركة الإسبانية الخاصة بتقنية الفيديو المعروفة بـ var أطقم سماعات خاصة بالحكام بلغ عددها 10 فى إطار العقود المبرمة بين الجبلاية ومسئولى الشركة.
كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت مد تعليق النشاط الرياضي حتى نهاية شهر مايو الجارى لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

وتواجه اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة ورطة بعد إصدار الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" بيانا أقر فيه بتعطيل تفعيل تقنية الفيديو الـ "var" بعد عودة الدورى الممتاز فى حال صدور قرار باستئناف المسابقة المحلية.

وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية إن قرار الفيفا الخاص بتعطيل تقنية الفيديو الصادر عن الفيفا سوف يتسبب فى أزمة للجبلاية بعد صدور قرار بإعادة الحياة إلى الدوري بقرار حكومي بعد التوقف الإجباري للحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.


وأضاف "اللجنة الخماسية تواجه فعليا أزمة مع الشركة الإسبانية ميديا برو التى يملكها تامر يسري بعد التعاقد لمدة 3 سنوات ونصف حيث إن العقد المبرم بينهما يشمل التعاقد على استقدام 6 سيارات خاصة بـ تقنية الفيديو لم يصل منها حتى الآن سوى 4 سيارات منها سيارتان مستعملتين ويتبقى مثلهما لم يتم إحضارها من قبل الشركة الاسبانية".

وتابع "لم يتم العمل بتقنية الفيديو سوى أسبوعين فقط فى الدورى المصري ووفقا لبنود العقد يتعين على اللجنة الخماسية المؤقتة سداد الأقساط الخاصة بتقنية الفيديو للشركة الإسبانية لافتا إلى أن الشركة الإسبانية لم تلتزم بالمواصفات الخاصة بالسيارات المخصصة لاستخدام تقنية الفيديو وأحضرت سيارتين مستعملتين إلى جانب عدم إحضار السماعات الخاصة بالحكام".

يذكر أن "الفيفا" أقر في بيان رسمي صدر عنه أمس، الجمعة، استخدام التغييرات الخمسة شريطة أن تجرى في ثلاث لحظات توقف أو بين شوطي المباراة لمنع إهدار الوقت كما أكد تعطيل العمل بتقنية الفيديو فى دوريات العالم لفترة مؤقتة.


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