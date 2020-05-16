مسلسل الاختيار الحلقة 22 .. أحمد المنسي يقبض على التكفيري قاتل الشهيد رامي حسنين

عرضت قناة ON E الفضائية، الحلقة 22 من مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، والذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية.
بدأت أحداث الحلقة الـ22، بسعادة كبيرة سيطرت على الإرهابي هشام عشماوي (أحمد العوضي)، بعد استشهاد أسطورة الصاعقة المصرية رامي حسنين (أحمد صلاح حسني)، وكان يتمني أن يتم استشهاده على يد جماعة المرابطون التكفيرية الذي قام بتأسيسها.
يغضب الضابط أحمد المنسي (أمير كرارة) بعد استشهاد صديقه رامي حسنين علي يد التكفيريين، ثم يتم نقل المنسي ليترأس الكتيبة ١٠٣ بدلًا من رامي حسنين، ويتوعد بالثأر له، ثم يلتقي بأحد كبار مشايخ سيناء، الذي يخبره بمنفذ عملية استشهاد رامي حسنين، والقرية التي يمكث فيها.
يخطط الإرهابي عماد عبد الحميد (عابد عناني) لأول لاستهداف أتوبيسات المسيحيين في مصر بواسطة جماعته التكفيرية (المرابطون)، وذلك بعد استقرارهم في الصحراء الغربية، وتختتم أحداث الحلقة بقيام المنسي بالقبض على التكفيري الذي قام بتفجير المدرعة التي كان يتواجد فيها الشهيد رامي حسنين.
مواعيد عرض مسلسل الاختيار
وتعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.
ملخص أحداث مسلسل الاختيار
وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.
فريق عمل مسلسل الاختيار
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام، آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرون وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.