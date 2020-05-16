مسلسل الاختيار الحلقة 22 .. أحمد المنسي يقبض على التكفيري قاتل الشهيد رامي حسنين



اقرأ أيضا: مسلسل الاختيار الحلقة 21.. استشهاد أسطورة الصاعقة رامي حسنين

بدأت أحداث الحلقة الـ22، بسعادة كبيرة سيطرت على ا لإرهابي هشام عشماوي (أحمد العوضي)، بعد استشهاد أسطورة الصاعقة المصرية رامي حسنين (أحمد صلاح حسني)، وكان يتمني أن يتم استشهاده على يد جماعة المرابطون التكفيرية الذي قام بتأسيسها.





يغضب الضابط أحمد المنسي (أمير كرارة) بعد استشهاد صديقه رامي حسنين علي يد التكفيريين، ثم يتم نقل المنسي ليترأس الكتيبة ١٠٣ بدلًا من رامي حسنين، ويتوعد بالثأر له، ثم يلتقي بأحد كبار مشايخ سيناء، الذي يخبره بمنفذ عملية استشهاد رامي حسنين، والقرية التي يمكث فيها.