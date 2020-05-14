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فن

مسلسل الاختيار الحلقة 21.. استشهاد أسطورة الصاعقة رامي حسنين

الخميس 14/مايو/2020 - 11:04 م
رامي حسنين - أحمد
رامي حسنين - أحمد صلاح حسني
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سعيد فراج
عرضت قناة ON E الفضائية، الحلقة 21 من مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، والذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية. 


بدأت أحداث الحلقة الـ21، بوصول الإرهابي هشام عشماوي (أحمد العوضي)، والإرهابي عماد عبد الحميد (عابد عناني)، إلى مدينة درنة الليبية، والإنضمام للجماعات التكفيرية هناك، في الوقت الذي يلتقي فيه الضابط أحمد المنسي (أمير كرارة) بالمقدم رامي حسنين (أحمد صلاح حسني)، ويخبره الأخير أن سيعود إلى سيناء.

ويقرر الإرهابي عماد عبد الحميد العودة إلى الواحات في صحراء مصر الغربية من جديد، بصحبة عدد من التكفيريين، وينوي تنفيذ مخططه بالسيطرة على كرداسة وإنشاء ولاية تابعة لجماعته المسلحة، في الوقت الذي يستشهد فيه أسطورة الصاعقة المقدم رامي حسنين بعد استهداف مدرعته من خلال العناصر التكفيرية. 

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 
وتعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.

ملخص أحداث مسلسل الاختيار
وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن. 

فريق عمل مسلسل الاختيار
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام، آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرون وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.

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