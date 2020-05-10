مسلسل الاختيار الحلقة 17.. وفاة والد منسي وتصفية زعيم أنصار بيت المقدس

عرضت قناة ON E الفضائية، الحلقة 17 من مسلسل « الاختيار » للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، والذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية.





بدأت الحلقة 17، بقيام الإرهابي هشام عشماوي (أحمد العوضي) بتدريب الأفراد التكفيريين من جماعة أنصار بيت المقدس، بينما يتلقى الضابط أحمد المنسي (أمير كرارة) خبر وفاة والده، بعد فترة من مكوثه بالعناية المركزة.





ينتقل هشام عشماوي إلى مقر قاعدته الجديدة التابعة لأنصار بيت المقدس ويعين أميرا عليهم، وكذلك يعين الإرهابي عماد عبد الحميد أميرا على مجموعة أخرى الصحراء الغربية، وتختتم أحداث الحلقة بقيام الجيش بقصف سيارة زعيم أنصار بيت المقدس، توفيق محمد فريد - الملقب بأبو عبدالله (ضياء عبد الخالق).





مواعيد عرض مسلسل الاختيار

وتعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.





ملخص أحداث مسلسل الاختيار

وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.





فريق عمل مسلسل الاختيار