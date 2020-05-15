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رياضة

خاص.. باهر المحمدي يقترب من الانتقال للدوري الإماراتي

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:58 م
باهر المحمدي
باهر المحمدي
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نانسي إبراهيم
اقترب اللاعب باهر المحمدى نجم النادي الإسماعيلي من الانتقال لأحد الأندية في الدوري الإماراتي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وانفرد موقع "صدي البلد" منذ فترة بتلقي اللاعب عرضا من الدوري الإماراتي، وأن باهر قريب من الرحيل عن النادي الإسماعيلي هذا الموسم.

وتأكدنا اليوم من مصادرنا الخاصة بأن الظهير الأيمن باهر المحمدى قريب من اللعب في الإمارات، خاصة بعد موافقة مبدئية من جانب مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان.

ورفض المصدر ذكر النادي الإماراتي الذي تقدم بعرض لضم باهر خلال الميركاتو الصيفى المقبل، ولكن يبدو أنه نادي كبير وسيلبي طلبات الإسماعيلي المالية لبيع اللاعب.

جدير بالذكر أن هناك تقارير صحفية قد أشارت اليوم إلي توقيع باهر للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم مقابل 60 مليون جنيه للاعب مقسمة على الأربع مواسم.
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