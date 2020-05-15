خاص.. باهر المحمدي يقترب من الانتقال للدوري الإماراتي

اقترب اللاعب باهر المحمدى نجم النادي الإسماعيلي من الانتقال لأحد الأندية في الدوري الإماراتي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وانفرد موقع "صدي البلد" منذ فترة بتلقي اللاعب عرضا من الدوري الإماراتي، وأن باهر قريب من الرحيل عن النادي الإسماعيلي هذا الموسم.





وتأكدنا اليوم من مصادرنا الخاصة بأن الظهير الأيمن باهر المحمدى قريب من اللعب في الإمارات، خاصة بعد موافقة مبدئية من جانب مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان.





ورفض المصدر ذكر النادي الإماراتي الذي تقدم بعرض لضم باهر خلال الميركاتو الصيفى المقبل، ولكن يبدو أنه نادي كبير وسيلبي طلبات الإسماعيلي المالية لبيع اللاعب.



