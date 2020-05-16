باهر المحمدى يرد على توقيعه للأهلي بطريقته الخاصة .. شاهد

رد اللاعب باهر المحمدى نجم النادي الإسماعيلي على توقيعه للنادي الأهلي بطريقته الخاصة، وذلك بعد نشر شائعات اليوم تفيد بتوقيع اللاعب للقلعة الحمراء لمدة 4 مواسم.





ونشر اللاعب صورة على الإنستجرام اليوم تجمعه مع اللاعب أحمد هاني نجم فريق طلائع الجيش داخل منزل صديقه شادي موسي وكيل اللاعبين ، الذي حرص علي عزومة الثنائي اليوم الجمعة لتناول وجبة الإفطار في شهر رمضان المبارك.





وخرجت تقارير صحفية عديدة اليوم تشير إلي توقيع باهر ل لأهلي لمدة 4 سنوات مقابل 60 مليون جنيه مقسمة علي الأربع مواسم بمعدل 15 مليون جنيه في السنة الواحدة.



