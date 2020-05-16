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رياضة

العامري فاروق: ملتزمون بالوقوف مع مؤمن زكريا والاستغناء عن عاشور قرار فني.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 02:43 ص
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
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محمد رشاد
كشف العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، حقيقة الخلافات مع محمد فضل مدير التعاقدات السابق بالأحمر وعضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة الحالي.



وقال العامري في تصريحات تلفزيونية عبر اثير فضائية "أون سبورت": "لا يوجد خلافات مع محمد فضل، ولكنه يجب أن يراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي".

وعن استغناء الأهلي عن حسام عاشور قال العامري : "الاستغناء عن عاشور "قرار فني".

وعن مؤمن زكريا لاعب الأهلي قال العامري فاروق : "هناك التزام من الأهلي بالوقوف مع مؤمن زكريا".

يذكر، أن الأهلي قرر عدم التجديد لحسام عاشور قائد الفريق، نظرًا لعدم حاجه الأحمر لخدماته بناءًا على قرار المدير الفني رينيه فايلر.
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