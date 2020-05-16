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رياضة

النادي الأهلي: غير مشغولين بتحركات الزمالك بشأن قضية نادي القرن.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 03:24 ص
العامري فاروق
العامري فاروق
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محمد رشاد
علق العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لأول مرة على أزمة لقب نادي القرن عن قارة إفريقيا والذي حازته القلعة الحمراء منذ بداية الألفية الثالثة.

وحصل الأهلي على لقب نادي القرن من قبل الاتحاد الإفريقي "كاف" في بداية الألفينات، إلا أن الزمالك لم يتقبل هذا القرار على مدار السنوات الماضية.


وقال العامري فاروق في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "ليس الأهلي من ذهب ليعلن نفسه نادي القرن، ولكن الأرقام والإحصائيات هي التي قادته لهذا اللقب، الأهلي نادي القرن ونهنئ جماهيرنا باقتراب ذكرى تتويجنا بهذا اللقب".

وأوضح: "عندما يتم الخوض في هذا الحديث خلال الوقت الحالي لا نشغل بالنا والأهلي نادي القرن".

واختتم: "لا نشغل بالنا بما ينوي فعله نادي الزمالك من خطوات نحو هذا الأمر".

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، قرر بحث ملف نادي القرن في اجتماع مجلس الإدارة، والتصعيد إلى الفيفا، من أجل منحه للقلعة البيضاء بدلًا من الأهلي.
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