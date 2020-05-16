أبطال حقيقيون.. الاستعانة برجال ملحمة الفرافرة وكمين البرث في الحلقة الأخيرة من الاختيار

نشر المخرج بيتر ميمي، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، كشف فيها عن استعانته بأبطال حقيقيين في الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار، للفنان أمير كرارة.
وكتب بيتر ميمي، في تغريدته على تويتر: «حلقة ٣٠ من مسلسل #الاختيار هيكون فيها ابطال حقيقين ومنهم الناس اللى فى الصور: النقيب نصر والمجند مايكل والمجند عمر أبطال الفرافرة، والبطل خالد على موسى من ملحمة البرث (اثناء تصوير حلقة ٣٠)».
مواعيد عرض مسلسل الاختيار
وتعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.
ملخص أحداث مسلسل الاختيار
وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.
فريق عمل مسلسل الاختيار
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام، آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرون وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.
حلقة ٣٠ من مسلسل #الاختيار هيكون فيها ابطال حقيقين و منهم الناس اللى فى الصور،— Peter Mimi (@petermimi) May 16, 2020
النقيب نصر و المجند مايكل و المجند عمر ابطال الفرافرة
و البطل خالد على موسى من ملحمة البرث
(اثناء تصوير حلقة ٣٠) pic.twitter.com/tpZSN6T5g9