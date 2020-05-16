أبطال حقيقيون.. الاستعانة برجال ملحمة الفرافرة وكمين البرث في الحلقة الأخيرة من الاختيار

مواعيد عرض مسلسل الاختيار

وتعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.





ملخص أحداث مسلسل الاختيار

وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.





فريق عمل مسلسل الاختيار

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام، آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرون وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.