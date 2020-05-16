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مرأة

لتجنب العيوب الخلقية.. استشارى يقدم روشتة لفحص طفلك بنفسك.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 01:00 م
لتجنب العيوب الخلقية
لتجنب العيوب الخلقية .. استشارى يقدم روشتة لفحص طفلك بنفسك
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أسماء عبد الحفيظ – هاجر هانئ
قال الدكتور عصام البقلي، استشاري الجراحات العامة وعضو الجمعية المصرية للجراحات التجميلية، إن هناك الكثير من الأخطاء الشائعة فى العيوب الخلقية للأطفال حديثى الولادة.


وأضاف عصام البقلي، فى استشارة على موقع "صدى البلد"، أن هناك بعض النقاط التى لا بد من أن تكون الأم على دراية كاملة بها وتقوم بفحص طفلها بعد الولادة فورا لتجنب العيوب الخلقية.
 

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قدم استشاري الجراحات العامة وعضو الجمعية المصرية للجراحات التجميلة، أبرز النقاط التى تساعدك فى فحص طفلك بعد الولادة أهمها:

-هل الخصية متواجدة فى مكانها أم لا، وإذا لم تكن متواجدة لابد للذهاب إلى طبيب أطفال باطنى أو جراح على الفور لإجراء عملية فى أسرع وقت ممكن.

- الفتق السرى الخلقى ويحتاج أيضا إلى إجراء عملية فى أسرع وقت ممكن حتى لا يصاب الطفل بعيب خلقى يؤدى إلى العقم.

- الشفة الأرنبية ولا بد من إجراء عملية فى أول ثلاثة أشهر من عمر الطفل.


ويمكنك من خلال الفيديو التالى معرفة معلومات أكثر عن العيوب الخلقية وكيفية التعامل معها.

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