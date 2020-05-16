AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نقيب الإعلاميين: الهجمات الإعلامية الشرسة ضد الدولة تتطلب زيادة الوعى لدى المصريين

السبت 16/مايو/2020 - 11:41 ص
نقيب الاعلاميين طارق
نقيب الاعلاميين طارق سعده - سيد الضبع
Advertisements
سعيد فراج
أكد نقيب الاعلاميين الدكتور طارق سعده ضرورة أن يكون للإعلام الوطني دور كبير في الدفاع عن الدولة المصرية لما نراه من هجوم مستمر من وسائل إعلامية معادية لا تريد الخير ولا المصلحة للدولة المصرية.

وأشار الدكتور طارق سعده، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "سيد الضبع" في برنامج "قهوه عربي" المذاع على فضائية الحدث اليوم، إلى أن الرسالة الاعلامية يجب أن تكون واضحة وصريحة وقوية لكي ترفع درجة الوعي عند المصريين وتبرز للعالم أجمع القفزات والخطوات التي تتخذها الدولة المصرية في بناء الحضارة الحديثه للدولة المصرية.

وأشاد "سعدة" بالإعلام المصري في التعامل مع أزمة كورونا، لافتا إلى أن الإعلام المصري نجح نجاحا كبيرا في جائحة كورونا والأحداث الأخيرة في نقل صورة حقيقية لجهود الدولة في التعامل مع فيروس كورونا والتعاون ما بين الدولة والشعب وحملات التوعية المستمرة.

وفي نهاية المداخلة وجه الدكتور "طارق سعدة" رسالة للإعلاميين في مصر، قائلا: "نحن أمام تحدي قوي يحملنا مسئولية كبيرة تجاه المجتمع المصري والعربي"، مؤكدا على ضرورة مراعاة المهنيه في المحتوى المنقول وأيضا مراعاة الوطنية والتعامل مع الهجمات الاعلامية الشرسة من الاعلام المعادي الذي لا يريد الخير للدولة المصرية والوطن العربي.

وحث "سعدة" على ضرورة الانتباه لهذا وأن نعمل جميعا كإعلاميين على قلب رجل واحد لصالح الدولة المصرية العظيمة.

كما أشاد "سيد الضبع" بدور نقابة الإعلاميين على مجهودها لاظهار أفضل مشهد إعلامي يتمتع بالمهنية وميثاق الشرف الإعلامي ولا يتعارض مع الذوق العام والعادات والتقاليد. 

Advertisements

موضوعات متعلقة

نقيب الإعلاميين: النقابة تعمل بشكل طبيعي .. وحاملي الكارنيه لا يسري عليهم قرار الحظر

نقابة الإعلاميين تحذر من استخدام فيروس كورونا وسيلة للسخرية في برامج مقالب رمضان

عاجل.. منع ظهور رامز جلال على أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر

أمراض نفسية وعصبية.. تفاصيل قرار حظر ظهور برنامج رامز مجنون رسمي

سيظهر على الشاشة بالقانون.. محام يصدم نقابة الإعلاميين بشأن رامز جلال.. تفاصيل

ترشيحاتنا

للعظام وسرطان القولون.. 10 فوائد لـ القراصيا

أفريقيا تسجيل أكثر من 78 ألف إصابة بفيروس كورونا

شاهد.. أحدث ظهور لصالح جمعة بعد شائعة استغناء الأهلي عنه

ردا على اتهامات أمريكا.. الصين تعترف بتدمير عينات مبكرة من كورونا

ديربي الرور.. مواعيد مباريات اليوم السبت 16-5-2020 والقنوات الناقلة

شيفروليه تعلن عن تخفيض 40 ألف جنيه في أسعارها.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«مسجد الطيب» بمعبد شنهور الرومانى بقوص.. منبره عمره ثلاثة قرون ومئذنته قضت عليها العوامل الجوية

بفستان أنيق وبسيط.. آية سماحة زوجة شقيق ناهد السباعى تتألق فى عقد قرانها

محمد رمضان يمتلك واحدة.. تعرف على تاريخ سيارة العسكريين مرسيدس g-class