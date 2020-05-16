نقيب الإعلاميين: الهجمات الإعلامية الشرسة ضد الدولة تتطلب زيادة الوعى لدى المصريين

أكد نقيب الاعلاميين الدكتور طارق سعده ضرورة أن يكون للإعلام الوطني دور كبير في الدفاع عن الدولة المصرية لما نراه من هجوم مستمر من وسائل إعلامية معادية لا تريد الخير ولا المصلحة للدولة المصرية.





الدكتور طارق سعده، وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "سيد الضبع" في برنامج "قهوه عربي" المذاع على فضائية الحدث اليوم، إلى أن الرسالة الاعلامية يجب أن تكون واضحة وصريحة وقوية لكي ترفع درجة الوعي عند المصريين وتبرز للعالم أجمع القفزات والخطوات التي تتخذها الدولة المصرية في بناء الحضارة الحديثه للدولة المصرية.





وأشاد "سعدة" بالإعلام المصري في التعامل مع أزمة كورونا، لافتا إلى أن الإعلام المصري نجح نجاحا كبيرا في جائحة كورونا والأحداث الأخيرة في نقل صورة حقيقية لجهود الدولة في التعامل مع فيروس كورونا والتعاون ما بين الدولة والشعب وحملات التوعية المستمرة.





وفي نهاية المداخلة وجه الدكتور "طارق سعدة" رسالة للإعلاميين في مصر، قائلا: "نحن أمام تحدي قوي يحملنا مسئولية كبيرة تجاه المجتمع المصري والعربي"، مؤكدا على ضرورة مراعاة المهنيه في المحتوى المنقول وأيضا مراعاة الوطنية والتعامل مع الهجمات الاعلامية الشرسة من الاعلام المعادي الذي لا يريد الخير للدولة المصرية والوطن العربي.





وحث "سعدة" على ضرورة الانتباه لهذا وأن نعمل جميعا كإعلاميين على قلب رجل واحد لصالح الدولة المصرية العظيمة.





كما أشاد "سيد الضبع" بدور نقابة الإعلاميين على مجهودها لاظهار أفضل مشهد إعلامي يتمتع بالمهنية وميثاق الشرف الإعلامي ولا يتعارض مع الذوق العام والعادات والتقاليد.