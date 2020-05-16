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أخبار البلد

أفريقيا تسجيل أكثر من 78 ألف إصابة بفيروس كورونا

السبت 16/مايو/2020 - 11:20 ص
فيروس كورونا فى أفريقيا
فيروس كورونا فى أفريقيا
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أمينة الدسوقى

سجلت القارة الأفريقية 78,194 حالة إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم 2,630 حالة وفاة وتعافى 29,453 حالة، وذلك وفقا لإحصائيات مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.


وكان تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام لـ منظمة الصحةالعالمية، قال إن الباحثين يعملون على قدم وساق لفهم فيروس كورونا المستجد والتصدي لمرض كوفيد-19 وتطوير لقاحات ممكنة وعلاجات وغيرها من التكنولوجيات.


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وقال أدهانوم: "إن هذه الأدوات تمنح أملا مضافا لتجاوز كوفيد-19، ولكنها لن تقضي على الجائحة إذا لم نضمن الحصول العادل للجميع على العلاج". ودعا مدير منظمة الصحةالعالمية إلى إطلاق العنان في هذه "الظروف الاستثنائية" لقوة العلم في تقديم ابتكارات قابلة للتطوير وللاستخدام وتفيد الجميع في كل مكان في نفس الوقت.

يأتى ذلك فى الوقت الذي اتخذت فيه، الدول الإفريقية مزيدا من الإجراءات الاحترازية والتى من بينها مد حظر التجول وتعليق الدراسة فى المدارس والجامعات وأيضا إغلاق المساجد والكنائس ودور العبادة وتعليق الطيران الدولى، وعدم ممارسة أى نشاطات جماعية فى رمضان وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا.

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