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تعليم

بالصور.. أجواء سابع يوم في تسليم الأبحاث الورقية في مدارس القاهرة

السبت 16/مايو/2020 - 11:33 ص
تسليم الابحاث
تسليم الابحاث
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ياســـمين بدوي
شهدت اليوم جميع المدارس توافدا من الطلاب المتخلفين عن تسليم أبحاثهم الورقية، لاستكمال عملية التسليم قبل انتهاء المهلة المحددة من وزارة التربية والتعليم لهذا الأمر.

وكان قد وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على مد فترة تسليم المشروعات البحثية حتى يوم الاثنين الموافق 18 مايو 2020.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية للمديريات التعليمية ، توصي المدارس بإعداد كشوف معتمدة بأسماء الطلاب الذين لم يتقدموا بمشروعاتهم البحثية سواء إلكترونية أو ورقية حتى نهاية يوم الخميس الموافق 14 مايو 2020.

كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة اعلان هذه الكشوف بمكان واضح بالمدرسة، وعلى موقع الإدارة التعليمية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا بد من إخطار الطلاب بذلك حتى يتمكنوا من تسليم مشروعاتهم في المدة الاستثنائية.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صورا لأجواء سابع يوم في عملية تسليم الأبحاث الورقية في مدارس من إدارة الزاوية التعليمية بالقاهرة.
بالصور.. أجواء سابع يوم في تسليم الأبحاث الورقية في مدارس القاهرة
بالصور.. أجواء سابع يوم في تسليم الأبحاث الورقية في مدارس القاهرة
بالصور.. أجواء سابع يوم في تسليم الأبحاث الورقية في مدارس القاهرة
بالصور.. أجواء سابع يوم في تسليم الأبحاث الورقية في مدارس القاهرة
بالصور.. أجواء سابع يوم في تسليم الأبحاث الورقية في مدارس القاهرة
بالصور.. أجواء سابع يوم في تسليم الأبحاث الورقية في مدارس القاهرة
بالصور.. أجواء سابع يوم في تسليم الأبحاث الورقية في مدارس القاهرة
بالصور.. أجواء سابع يوم في تسليم الأبحاث الورقية في مدارس القاهرة
بالصور.. أجواء سابع يوم في تسليم الأبحاث الورقية في مدارس القاهرة
بالصور.. أجواء سابع يوم في تسليم الأبحاث الورقية في مدارس القاهرة
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