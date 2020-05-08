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تعليم

وزير التعليم : جدول مواعيد تسليم أبحاث الطلاب ينطبق على المشروعات الورقية فقط

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:58 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من مزايا تسليم المشروعات البحثية إلكترونيا على منصة ادمودو ، هو ان الطالب بإمكانه رفع البحث الخاص به على المنصة طوال الأسبوع في أي وقت من المنزل.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن الجدول الزمني المعلن من الوزارة لتسليم الابحاث ،  ينطبق فقط على الطلاب الذين سيسلموا ابحاثهم بشكل ورقي  في المدارس.


وكان قد نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مقطعا صوتيا جديدا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قدم خلاله شرحا وافيا لضوابط تسليم المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب المدارس.

حيث قال وزير التربية والتعليم: إن الطريقة المفضلة التي ترشحها الوزارة لجميع الطلاب لتسليم المشروعات هي منصة ادمودو الإلكترونية، لأننا سنستخدم هذه المنصة بعد ذلك فمن الأفضل أن نتعود على استخدامها، كما أنها الطريق الآمن في ظل ظروف مخاوف انتشار كورونا في التجمعات.

وأضاف وزير التربية والتعليم: "اللي ماعندوش انترنت يعمله ورقي مفيش مشكلة". 

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه من الممكن كتابة المشروع البحثي بخط اليد أو بالكمبيوتر، مشيرًا إلى أنه لو بخط اليد على الطالب أن يحوله بعد تصويره بالموبايل PDF ، ليتمكن الطالب بعد ذلك من رفعه على منصة ادمودو الإلكترونية.


وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه لو كان البحث مكتوبا بالكمبيوتر على word ، على الطالب أن يحوله ل PDF ، ثم يرفعه على منصة ادمودو الإلكترونية.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه بعد رفع البحث على منصة ادمودو، سيظهر فورا في صفحة المشروع البحثي لعام 2019/2020، مؤكدًا أن هذا الظهور سيكون ضمانا كافيا ليطمئن الطالب على وصول بحثه للوزارة والمديرية والإدارة التعليمية.

وقال وزير التربية والتعليم: لو الطالب مضطر لعمل البحث بشكل ورقي دون وجود أي إمكانية لديه لرفعه على المنصة، عليه أن يحوله لـ PDF ، بحيث يكون معه نسخة ورقية ونسخة PDF ويضعهما في  ظرف ورقي، ثم يقوم بتسليم هذا الظرف للمدرسة وفقا لجدول المواعيد المعلن.

وشدد وزير التربية والتعليم على أنه لا بد من الالتزام بالجدول الزمني الخاص بتسليم المشروعات، منعا لحدوث تكدسات وازدحام في المدارس.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة لن تلزم جميع معلمي مصر بقطع الإجازة الاحترازية والنزول للمدارس لاستلام المشروعات البحثية من الطلاب، ولكن سيتم الاستعانة فقط بقوة صغيرة من المعلمين لأجل هذه المهمة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وقال وزير التربية والتعليم: نرجو من الجميع اتخاذ الإجراءات الاحترازية عند عملية تسليم الملفات مثل ارتداء الكمامة والتطهير والالتزام بالبعد في المسافات.

وأضاف قائلا: أكدنا على الإدارات والمديريات الالتزام بما أعلنته الوزارة فقط في هذا الشأن، وعدم إلزام الطلاب بأي شيء جديد ومختلف لتسليم المشروعات البحثية.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول تسليم المشروعات البحثية للفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب بجميع النوعيات.

وتمثلت تفاصيل الجدول فيما يلي :

السبت 9 مايو 2020 : الصف الثالث الابتدائي – الصف الاول الاعدادي – الصف الاول الثانوي

الاحد 10 مايو 2020 : الصف الرابع الابتدائي – الصف الثاني الاعدادي – الصف الاول الثانوي

الاثنين 11 مايو 2020 : الصف الخامس الابتدائي – الصف الثالث الاعدادي – الصف الثاني الثانوي

الثلاثاء 12 مايو 2020 : الصف السادس الابتدائي  - الصف الاول الاعدادي (الذين تخلفوا) – الصف الثاني الثانوي

-الاربعاء 13 مايو 2020 : الطلاب الذين تخلفوا من الصفوف الثالث والرابع الابتدائي – الصف الثاني الاعدادي الذين تخلفوا – الصف الاول الثانوي الذين تخلفوا

-الخميس 14 مايو 2020 : الطلاب الذين تخلفوا من الصفوف 5 و 6 ابتدائي – الصف الثالث الاعدادي الذين تخلفوا – الصف الثاني الثانوي الذين تخلفوا

-السبت 16 مايو 2020 : الطلاب الذين تخلفوا من جميع الصفوف
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