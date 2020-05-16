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خبير اقتصادي: صمود مصر في أزمة كورونا دليل على قوة الاقتصاد المصري

السبت 16/مايو/2020 - 12:18 م
الدكتور وليد جاب
الدكتور وليد جاب الله الخبير الإقتصادي
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نورهان رأفت
قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن مجتمع العولمة الحالي وحد المعايير والتصنيفات الإقتصادية بين الدول، على مستوى التعليم والصحة، في شكل مؤشرات.

وأضاف جاب الله خلال حواره لبرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن مصر منذ تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي بدأت في التحسن، بعد اضطرابات اقتصادية كبيرة الأعوام السابقة.

وأشار إلى أن مؤسسات إقتصادية كبرى مثل " موديز" العالمية كان دورها وضع مؤشرات إقتصادية بين الدول، أقلها المؤشر الإقتصادي C ، والذي وصلت إليه مصر عقب الاضطرابات السياسية المؤخرة.

وأكد أن مصر استطاعت أن تتجاوز هذا المؤشر في الفترة الأخير ، وتصمد أمام أية أزمة.

وتابع : أن حفاظ مصر على اقتصادها في ظل أزمة فيروس كورونا والتي قضت علي الكثير من الدول إقتصاديا، وصمود مصر أمامة دليل قاطع على قوة الاقتصاد المصري.

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