رغم حجر كورونا.. إيطاليا تعقد مراسم حفلات الزفاف..شاهد

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا رصد عقد مراسم الزواج فى إيطاليا رغم وجود فيروس كورونا





قرر رافائيل كاربونيلي الشاب الإيطالي الزواج بخطيبته ايستر كونسيليو في بريوسكو، رغم منع العمدة للحفل بسبب جائحة كوفيد-19 . وتم عقد قران الزوجين دون موائد ودون ضيوف.





في ولاية ميشيجان الأمريكية، مشى أعضاء نادي "تي ريكس" في الأحياء السكنية لفرندال، مرتدين أزياء حيوانات قابلة للنفخ، في مسعى منهم لإدخال السرور على الأهالي، في ظل جائحة كوفيد-19.





وقد أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، السبت، عن عدم تسجيل أي وفيات بفيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية .



وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن الحالتين المحليتين تم تسجيلهما في مقاطعة جيلين بشمال شرقي الصين، فيما خرج 10 أشخاص من المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 78219 أشخاصا.



